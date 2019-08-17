«Думала, прыщ»: заболевшая раком женщина рассказала о первом симптоме недуга

Жительница Канады Трейси Френч рассказала о первом симптоме онкологии. По ее словам, она на протяжении долгого времени не обращала внимания на красное высыпание, принимая его за прыщ.

Женщина добавила, что изначально новообразование выглядело как небольшое светло-розовое пятно над губой. Позже оно превратилось в красное чешуйчатое высыпание.

«Это выглядело как прыщ. Потом он исчез. Но затем вернулся и превратился в чешуйчатое пятно», - рассказала Френч.

После биопсии выяснилось, что так называемый прыщ – не что иное, как развивающийся плоскоклеточный рак кожи. В настоящее время врачи уже сделали канадке операцию, женщина чувствует себя хорошо.

Врачи отмечают: при плоскоклеточном раке кожи злокачественные опухолевые клетки образуются из эпидермиса - верхнего слоя кожи. Чаще всего они возникают на голове, шее, руках и ногах. Изначально такие новообразования могут представлять собой небольшое светлое пятно, которое со временем может стать ярче. Также к этой категории относят кровоточащую и долго не заживающую ранку, уточняет The Sun.

Ранее ученые выявили, что женщины с тяжелым апноэ - внезапной остановкой дыхания, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает свой сон – более подвержены риску заболеть раком.