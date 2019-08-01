Медведев поручил ГП, СК и МВД проверить возможность намеренных поджогов лесов для сокрытия незаконных заготовок древесины

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и МВД РФ проверить возможность проведения намеренных поджогов лесов с целью сокрытия незаконных заготовок древесины. Установленный срок проверки - до 1 ноября.

Данное распоряжение стало одним из нескольких, утвержденных премьером после совещания по лесным пожарам в Сибири, которое он провел в Красноярске.

Помимо этого, Медведев также распорядился представить предложения по повышению эффективности в борьбе с возгораниями на территории лесов.

Обращаясь отдельно к Министерству обороны, Минприроды и МЧС РФ, глава правительства заявил о необходимости усиления сил и средств, оказывающих помощь в тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии в настоящий момент. Этим же ведомствам и дополнительно министерству финансов также поручено до 3 августа представить предложения по созданию резервного фонда для покрытия расходов на тушение пожаров и лесопожарного центра. Пострадавшие от огня объекты по поручению премьера необходимо восстановить до 15 октября.

Ранее замминистра обороны РФ Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков назвал способ потушить лесные пожары в Сибири. Он заявил, что огонь необходимо тушить одновременно четырьмя-пятью самолетами, идущими друг за другом.

Напомним, пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - ввели режим чрезвычайной ситуации.