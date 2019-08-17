Омскую квартиру Егора Летова отдадут под музей

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) города Омска заявили о том, что брат музыканта Егора Летова Сергей готов передать безвозмездно фонду Егора Летова «Сияние» его квартиру для создания в ней музея. В этом помещении располагалась штаб-квартира студии «ГрОб-Records», в ней были записаны практически все альбомы «Гражданской обороны», сольные проекты Егора Летова, Янки Дягилевой и других представителей сибирского андеграунда.

«Я решил отказаться от идеи выкупа квартиры фондом “Сияние” и готов прямо сейчас передать ее для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие - и организационное, и консультативное», - объяснил свое решение Сергей Летов.

Как пояснили в ОНФ, ранее брат Летова и собственник квартиры, готов был ее продать фонду Егора Летова по цене, не превышающей среднерыночную стоимость. Активисты уже были готовы объявить о сборе народных средств для покупки жилья под музей, но на круглом столе, посвященном обустройству музея, брат музыканта заявил, что изменил свое решение в пользу безвозмездной передачи квартиры, сообщают в ОНФ.

Ранее стало известно, что архив «Гражданской обороны» распродадут на аукционе. Речь идет о рукописях, автографах, документах, аудио- и видеозаписях, редких фотографиях музыкантов.