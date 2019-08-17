Россиянам разрешат использовать компактные транспортные номера

Россиянам позволят использовать компактные автомобильные номера. Эта возможность была предусмотрена ГОСТом от 2018 года, который так и не вступил в силу.

Ожидается, что владельцы японских машин и мотоциклисты, то есть те, у кого на транспортном средстве нестандартные места для установки номеров, смогут воспользоваться нововведением.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки», - рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

В то же время уточняется, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Таким образом, владельцам автомобиля или мотоцикла будет необходимо самостоятельно заказывать компактные номера в частных фирмах, имеющих свидетельство об утверждении изготовленного образца. Документ должен быть выдан Госавтоинспекцией, уточняется на официальном сайте МВД РФ.

Средняя стоимость за такую услугу оценивается на уровне от полутора до двух тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно документу, теперь автовладелец может получить номерной знак на свое транспортное средство непосредственно у производителя.