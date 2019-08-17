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Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой

Наталия Майорова
04:23 17.08.2019
Речь идет о картинах, которые выбрал президент Украины для своего офиса.
Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой
© Фото: Татьяна Костенко, Facebook

Изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженная девушка в подземном переходе и отдыхающих на пляже люди – картины с таким содержанием появились в офисе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

По словам заместителя директора музея истории Киева Татьяны Костенко, все полотна написаны современными украинскими художниками.

© Татьяна Костенко, Facebook

«Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея», - написала она в своем Facebook.

© Татьяна Костенко, Facebook

Ранее Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать в кабинетах его портретов, аргументировав это высказыванием, что «президент – не икона, президент – не портрет».

Более того, накануне новоизбранный президент Украины отказался принимать в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в Сети.

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