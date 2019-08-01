На Курилах обнаружили редкое «золото драконов»

Ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук заявили, что обнаружили на территории заповедника «Курильский» множество редкого мха, схистостеги перистой, который также зовется «золотом драконов».

По мнению исследователей, спровоцировать его рост могло большое количество бурелома, которого становится все больше на юге Дальнего Востока вероятнее всего из-за глобальных климатических изменений. Именно в таких местах и находится больше всего «золота драконов», включенного в Красную книгу Сахалинской области, так как поваленные деревья создают идеальные условия для роста мха.

Помимо прочего, схистостега еще и светится: клетки протонемы фокусируют рассеянный свет на хлоропласты, поэтому человек видит приятное и красивое свечение. Информация о «золоте драконов» опубликована на официальном сайте заповедника.

Между тем, ранее ученые предупредили об опасных растениях-убийцах, находящихся в горах. Многие туристы любят собирать цветы, однако мало кто знает, что некоторые из красивых растений могут быть опасными для здоровья и даже жизни.