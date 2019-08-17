Ученые выявили ночной «предвестник» рака

Женщины с тяжелым апноэ - внезапной остановкой дыхания, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает свой сон – более подвержены риску заболеть раком. К такому выводу пришли шведские исследователи из Гетеборгского университета.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 20 тысяч пациентов, страдающих от этого недуга. У двух процентов из них была диагностирована онкология. Также удалось выяснить, что пожилой возраст, как и предполагалось, был тесно связан с высоким риском развития рака.

«Сильная связь прослеживалась, в основном, у женщин. У мужчин она была слабее. Результаты указывают на то, что риск заболеть раком повышается в два-три раза среди женщин с выраженным апноэ во сне», - говорится в исследовании ученых.

Исследователи отмечают, что связь апноэ и рака у женщин является открытием. В настоящее время причина такого явления пока не установлена, уточняет MedicalXpress.

Ранее сообщалось, что симптомами апноэ у мужчин могут быть сонливость, храп и остановка дыхания в ночное время. Помимо этого, существуют другие признаки, например, усталость, бессонница или депрессивное состояние.