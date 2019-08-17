В КНДР заявили об испытании нового вооружения
Шестнадцатого августа в КНДР состоялись очередные испытания нового вооружения. Наблюдал за ними лично глава страны Ким Чен Ын.
Также, по данным местных СМИ, стрельбы завершились успешно. О каком конкретно вооружении идет речь пока неизвестно.
«Верховный руководитель выразил большое удовлетворение, что специалисты оборонной отрасли в кратчайший срок разработали новые вооружения», - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер также заявил, что разработка нового оружия и совершенствование оборонных технологий - важная составляющая обеспечения суверенитета республики.
Накануне, 16 августа, военные Южной Кореи заявили о пусках, проведенных КНДР. При этом запуск, предположительно, был осуществлен из района Тхончхон.