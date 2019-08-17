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Эксперты озвучили сумму, в которую обойдется Трампу покупка Гренландии

Тамара Астапенкова
03:41 17.08.2019
Президент США высказал идею о покупке острова, принадлежащего Дании.
Эксперты озвучили сумму, в которую обойдется Трампу покупка Гренландии
© Фото: Gabriel Gersch, imageBROKER, GlobalLookPress

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил во сколько примерно обойдется президенту США Дональду Трампу покупка острова Гренландия.

Стоимость профессор рассчитывал по цене земли за квадратный километр на мелких островах. В результате получилась сумма в 10 триллионов долларов, что составляет больше половины ВВП США.

«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам порядка 5 миллионов долларов за квадратный километр. Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», - приводит слова Ордова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп высказал идею о покупке Гренландии, которая принадлежит Дании. По словам американского лидера, он даже попросил юристов провести правовую экспертизу проекта.

В Дании резко отреагировали на заявление Трампа. Член парламента Дании Айа Кемнитс Ларсен категорически отвергла возможность воплощения в жизнь идеи американского лидера. Политик добавила, что Гренландия должна продолжить «равноправное и качественное партнерство» с Данией.

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