В Роскосмосе разработали способ сделать спутники «невидимыми»

В государственной корпорации Роскосмос запатентовали способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Соответствующие данные были опубликованы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Уточняется, что изобретение позволит снизить заметность космических аппаратов в видимом диапазоне спектра: спутники предлагается покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. Благодаря этому, при наблюдениях с Земли видимость объекта может сократиться десятикратно за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

В Роскосмосе предлагают маскировать космические аппараты, которые расположены на орбитах с высотой более 10 тысяч километров. Там радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными.

Специалисты подчеркивают, что с помощью снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно будет выяснить, куда движется спутник и маневрирует ли он, уточняет РИА Новости.

Ранее генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе может быть впервые изготовлен из композитных материалов.