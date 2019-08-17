Умер голливудский актер и сценарист Питер Фонда

Утром в пятницу, в своем доме в Лос-Анджелесе, в 79 лет умер голливудский актер, сценарист и продюсер Питер Фонда. Он был сыном легендарного Генри Фонда и младший брат Джейн Фонды, прославился своей ролью в фильме «Беспечный ездок» 1969 года.

«И, хотя мы оплакиваем потерю этого милого и доброго человека, мы хотим, чтобы все праздновали его неукротимый дух и любовь к жизни», - приводит слова представителя Питера Фонда The Hollywood Reporter.

Артист был дважды номинирован на Оскар: в 1970 году за лучший адаптированный сценарий за «Беспечного ездока» и в 1998 году на лучшую мужскую роль в фильме «Золото Ули».

Питер Фонда имеет два «Золотых глобуса» за работу в сериале «Страсть Эйн Рэнд» и в драме «Золото Ули». По сообщению представителя артиста, Фонда скончался из-за дыхательной недостаточности, которая развилась из-за рака легких.