Утечка совести: на Украине задержаны подозреваемые в хищении госимущества на $60 млн

Сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины задержали членов преступной группировки, которые подозреваются в хищении государственного имущества. Речь идет о сумме в 59,7 миллиона долларов.

Уточняется, что злоумышленники были задержаны в Херсонской области. По данным следствия, преступления совершались в период с 2017 по 2019 годы: подозреваемые с помощью поддельных документов и ключей доступа к Госреестру переписывали на себя земельные участки и здания, которые находились в государственной, коммунальной и частной собственности.

При этом в регистрации недвижимости злоумышленникам помогали судьи Донецкой и Херсонской областей: они выносили положительные решения по гражданским делам. Ущерб государству в результате составил 4,8 миллиона долларов, а физическим лицам - 835 тысяч долларов.

К настоящему времени были задержаны семь подозреваемых - три организатора и четыре исполнителя. Среди них несколько адвокатов, а также бывший глава органов юстиции Киева. Соответствующая публикация была размещена на странице Генпрокуратуры Украины в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Службой безопасности страны задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Причина тому - вымогательство взятки в размере 1,1 миллиона долларов.