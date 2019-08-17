В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле, во время празднования бракосочетания одной афганской пары, прогремел взрыв. Происшествие произошло в субботу вечером, около 22:00 (20:30 по Москве), в одном из свадебных залов, расположенных в западной части города.

На торжество собрались десятки людей. Как сообщает канал Tolo News, с ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел Нусрата Рахими, точной информации о количестве жертв пока нет. Раненные доставлены в больницы города. Предполагается, что пострадавших от взрыва может быть много, так как на свадебные церемонии в Афганистане приглашают до 400 гостей.

Ранее стало известно, что в дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Происшествие случилось в понедельник, в утренний час пик, когда люди торопились на работу. В результате происшествия пострадали 65 человек, в том числе девять детей.