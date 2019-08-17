Смертельное падение: в Дагестане микроавтобус сорвался в пропасть

В горах Дагестана, в селении Гочоб Чародинского района, автомобиль УАЗ «буханка» сорвался в пропасть. По информации регионального МВД в микроавтобусе находились двое человек: ребенок и его отец.

Авария произошла около 18:00 по московскому времени. В результате падения транспортного средства, погиб несовершеннолетний ребенок. Его отец, сидевший за рулем, получил тяжелые травмы, но остался жив.

«В двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть», - сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в МВД Дагестана.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Дагестане, произошедшем на федеральной автодороге «Кавказ», в котором погибли четыре человека и трое пострадали. Lada Priora выехала на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2114.