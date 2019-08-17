Госдеп раскритиковал налоговую политику Украины

Госдеп США прокомментировал налоговую политику Украины, которую назвал не отвечающей «минимальным требованиям по прозрачности». Украина по-прежнему находится в списке стран, чья налоговая политика не отвечает этим требованиям.

В докладе госдепартамента США, посвященному анализу налоговой прозрачности за 2018 год, говорится, что в течение отчетного периода правительство сделало бюджетные документы общедоступными, и которые, в основном, давали представление о запланированных расходах и доходах.

«Не все ассигнования на госпредприятия и доходы были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных государственных предприятий улучшился», - приводят RT.

В ведомстве также отмечается, что у них имеются претензии к процессу выдачи контрактов и лицензий на добычу природных ресурсов.