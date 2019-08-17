В Совфеде отреагировали на идею Минздрава штрафовать за курение на работе

В Совете федерации положительно относятся к инициативе Министерства здравоохранения России бороться с курением на работе через систему штрафов и поощрений. Однако там сомневаются, что идею финансового наказания можно воплотить в жизнь.

Председатель Совфеда Валерий Рязанский отметил, что поощрение могло бы помочь в борьбе с курением не меньше.

«Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями», - объяснил Рязанский RT.

Он напомнил, что в советское время те, кто не брал больничных, поддерживал здоровье и регулярно занимался физкультурой, получали дополнительные дни к отпуску.

Ранее Минздрав России предложил разработать систему для борьбы с курением на рабочих местах. В частности, заработную плату работников рекомендуется рассчитывать в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени.