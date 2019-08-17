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Прокуратура проверит перевозчика, которому принадлежит въехавший в стену в Перми автобус

Вера Чернышева
22:30 17.08.2019
Сотрудники ведомства изучат документы транспортной компании.
Прокуратура проверит перевозчика, которому принадлежит въехавший в стену в Перми автобус
© Фото: МВД РФ

Прокуратура проведет проверку перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП в Перми. В прошлом году у транспортной компании уже выявляли нарушения при перевозках.

По словам представителей ведомства в Пермском крае, тогда нарушения были незначительными и не влияли на безопасность.

«Прокуратура проверит перевозчика на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. Будем в целом смотреть документы компании», – цитирует пресс-службу прокуратуры РИА Новости.

Рейсовый автобус врезался в бетонную стену на улице Новогайвинская в Перми 17 августа. Пострадали 32 человека, среди которых десять детей, и погибла одна женщина. По факту аварии проверку также проводит региональное управление СК России.

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