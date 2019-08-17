Победителей не будет: ученые смоделировали последствия ядерной войны сверхдержав

Группа ученых из Ратгерского университета, американского Национального центра атмосферных исследований и Университета Колорадо пришли к выводу: в гипотетическом случае ядерной войны между Россией и США наша планета погрузилась бы в десятилетнюю ядерную зиму.

Специалисты установили, что ядерные взрывы могут стать причиной массовых пожаров и масштабных выбросов сажи в атмосферу, а именно – почти 147 миллионов тонн. В свою очередь это привело бы к сбору сажи в облака, что ограничило бы доступ солнечного света. В результате на Земле произошло бы падение средней температуры на девять градусов по Цельсию.

Кроме того, из-за ветров в стратосфере такие сажевые аэрозоли окружили бы земной шар за несколько недель. Чтобы эта завеса развеялась, потребовалось бы почти семь лет. Еще три года ушло бы на восстановление нормального уровня света.

Ученые убеждены, что в случае ядерной войны могут образоваться муссоны и сильные колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана: это привело бы к заметному влиянию на климат.

«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», - говорится в публикации, размещенной в Journal of Geophysical Research.

Исследователи пришли к выводу, что результаты работы в целом подтверждают уже существующие прогнозы климатических моделей атмосферы, где рассматривалось возможное влияние ядерной войны на климат.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что ядерная война может привести к гибели всего человечества, поэтому необходимо сохранять инструменты сдерживания, исключить возможность снижения порога применения ядерного оружия, о которой говорят за рубежом.