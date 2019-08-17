Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Победителей не будет: ученые смоделировали последствия ядерной войны сверхдержав

Наталия Майорова
02:02 17.08.2019
Исследователи пришли к выводу, что результаты работы в целом подтверждают уже существующие прогнозы климатических моделей атмосферы, где рассматривалось возможное влияние ядерной войны на климат.
Победителей не будет: ученые смоделировали последствия ядерной войны сверхдержав
© Фото: globallookpress

Группа ученых из Ратгерского университета, американского Национального центра атмосферных исследований и Университета Колорадо пришли к выводу: в гипотетическом случае ядерной войны между Россией и США наша планета погрузилась бы в десятилетнюю ядерную зиму.

Специалисты установили, что ядерные взрывы могут стать причиной массовых пожаров и масштабных выбросов сажи в атмосферу, а именно – почти 147 миллионов тонн. В свою очередь это привело бы к сбору сажи в облака, что ограничило бы доступ солнечного света. В результате на Земле произошло бы падение средней температуры на девять градусов по Цельсию.

Кроме того, из-за ветров в стратосфере такие сажевые аэрозоли окружили бы земной шар за несколько недель. Чтобы эта завеса развеялась, потребовалось бы почти семь лет. Еще три года ушло бы на восстановление нормального уровня света.

Ученые убеждены, что в случае ядерной войны могут образоваться муссоны и сильные колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана: это привело бы к заметному влиянию на климат.

«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», - говорится в публикации, размещенной в Journal of Geophysical Research.

Исследователи пришли к выводу, что результаты работы в целом подтверждают уже существующие прогнозы климатических моделей атмосферы, где рассматривалось возможное влияние ядерной войны на климат.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что ядерная война может привести к гибели всего человечества, поэтому необходимо сохранять инструменты сдерживания, исключить возможность снижения порога применения ядерного оружия, о которой говорят за рубежом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.08.2019, 12:04
Командир совершившего аварийную посадку А321 извинился перед пассажирами
Дата16.08.2019, 11:41
Россия в лидерах: главный судья АрМИ-2019 подвел предварительные итоги Игр
Дата15.08.2019, 01:16
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.08.2019, 15:39
Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:02 В стране и мире
Победителей не будет: ученые смоделировали последствия ядерной войны сверхдержав
01:36 В стране и мире
Застрявшие в турецкой Анталье российские туристы вылетели в Петербург
00:21 В стране и мире
Миллиарды долларов США: на Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа
22:53 В стране и мире
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
21:55 В стране и мире
Видео
В Москве на МКАД полыхает грузовик: видео
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Раскольников XXI века: нетрезвый москвич ворвался в банк с топором и потребовал погасить кредит
Видео
Нестареющая мощь: Шварценеггер показал силовые упражнения на тренажере
Видео
Яростная схватка двух питонов за самку на чердаке попала на видео
Капля здоровья: назван способ избежать простуды в сезон гриппа
«Яблочная пасхалка»: СМИ нашли намек на дату презентации нового iPhone
Косолапая сила: убегающий от полиции медведь оставил после себя дыру в стене
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.