Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии

Военное сотрудничество России и Сербии очень активно развивается. Об этом сегодня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим сербским коллегой Александром Вулиным.

Глава российского оборонного ведомства также отметил, что в настоящее время, сейчас завершается подготовка к учениям.

«Я уверен, что они пройдут успешно, как и раньше ...Довольно спокойно, уверенно идет наше военно-техническое сотрудничество, несмотря на те препятствия, которые нам пытаются построить. Тем не менее у нас все идет по плану. То, что мы наметили в этом году, будет выполнено», - отметил Шойгу.

Вместе с тем министр обороны РФ подчеркнул, что на следующий год у России и Сербии также намечено множество мероприятий, в том числе по линии ВТС, в сфере образования и другие.

В свою очередь Вулин выразил мнение, что сотрудничество России и Сербии в военной области находится на самом высоком уровне в истории. По его словам, две страны никогда не проводили такого количества совместных мероприятий, как сейчас - в этом году их около 90.