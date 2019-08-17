Герасимов наградил победителей «Танкового биатлона»

В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Первыми наградили триумфаторов одного из самых зрелищных конкурсов – «Танкового биатлона». Кубки победителям состязания вручили главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

Первое место в этом году завоевала Российская Федерация. На втором месте – танкисты из Белоруссии. Бронзовый кубок заслужила команда Казахстана.

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса. Он стал уже третьим за авторством россиян за время проведения конкурса в этом году и оказался равен 84 километрам в час.