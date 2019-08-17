Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире АрМИ-2019 ТЕГИ

Герасимов наградил победителей «Танкового биатлона»

Вадим Синицын
21:25 17.08.2019
Прямо сейчас в Алабино проходит масштабная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр.
Герасимов наградил победителей «Танкового биатлона»
© Фото: ТРК Звезда

В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Первыми наградили триумфаторов одного из самых зрелищных конкурсов – «Танкового биатлона». Кубки победителям состязания вручили главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

Первое место в этом году завоевала Российская Федерация. На втором месте – танкисты из Белоруссии. Бронзовый кубок заслужила команда Казахстана.

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса. Он стал уже третьим за авторством россиян за время проведения конкурса в этом году и оказался равен 84 километрам в час.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.08.2019, 12:58
В посольстве РФ в Камеруне рассказали о ходе переговоров по освобождению захваченных моряков
Дата17.08.2019, 22:22
Шойгу вручил победителям Кубок АрМИ-2019 и объявил Игры закрытыми
Дата15.08.2019, 01:16
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.08.2019, 15:39
Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
22:22 Армия
Шойгу вручил победителям Кубок АрМИ-2019 и объявил Игры закрытыми
22:13 Армия
Россия и Мьянма договорились о наращивании многопланового сотрудничества
21:53 Армия
Видео
Шойгу назвал АрМИ площадкой для соревнований конструкторских бюро и технологий
21:25 В стране и мире
Герасимов наградил победителей «Танкового биатлона»
21:24 Армия
Шойгу отметил заслуги армянских саперов и врачей в восстановлении Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:25 В стране и мире
Герасимов наградил победителей «Танкового биатлона»
20:24 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил о готовности России принять страны НАТО на АрМИ
20:12 Армия
Видео
«Чтобы на планете сохранился мир»: замминистра обороны РФ Картаполов подвел итоги АрМИ-2019
19:34 В стране и мире
Минздрав разработал новые меры для борьбы с курильщиками
19:05 В стране и мире
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Синоптики пообещали москвичам аномальную жару
Видео
Вплавь до дома: сильный ливень затопил дороги в Сочи
«Думала, прыщ»: заболевшая раком женщина рассказала о первом симптоме недуга
Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой
Ученые выявили ночной «предвестник» рака
Раскольников XXI века: нетрезвый москвич ворвался в банк с топором и потребовал погасить кредит
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.