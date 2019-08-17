Второго пилота А231 выписали из больницы

Второго пилота приземлившегося в поле под Москвой самолета А231 выписали из больницы. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Георгия Мурзина госпитализировали 16 августа с ушибом груди. Пилот получил его во время жесткой посадки лайнера.

«Он лечится амбулаторно, все с ним хорошо», – сообщил 17 августа ТАСС генеральный директор «Уральский авиалиний» Геннадий Скурлатов.

Самолет Airbus A231 экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье после отказа одного из двигателей и потери тяги в другом. Во время взлета в двигатели попали птицы. От аэропорта «Жуковский» лайнер успел отлететь на километр. Благодаря мастерству пилотов, авиапроисшествие обошлось без жертв.