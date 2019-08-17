Триумфаторам «Танкового биатлона» вручили награды и памятные знаки

В рамках завершения Международных армейских игр - 2019 прошло награждение команд-участников первенства по «Танковому биатлону». Первые три места поделили между собой Россия, Белоруссия и Казахстан. Церемония награждения прошла в парке «Патриот».

На сцене российских танкистов ожидали военачальники, наградившие победителей памятными знаками – моделями легендарного танка Великой Отечественной войны Т-34. В завершении церемонии награждения все присутствующие сделали общее фото на память.

Команда из России одержала триумфальную победу в конкурсе «Танковый биатлон», проводимом в рамках АрМИ-2019, установив при этом новый рекорд скорости при прохождении трассы. Россияне завершили гонку за 1 час 33 минуты и 20 секунд.