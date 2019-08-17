Три человека оказались в реанимации после аварии с автобусом в Перми

Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Перми. Следственные органы ведут расследование по факту произошедшего.

Всего пострадавшими числятся 32 человека, среди которых десять детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние детей оценивается как удовлетворительное – они получили ссадины и ушибы. Одна пассажирка автобуса погибла на месте происшествия.

Место аварии осматривают следователи и криминалисты, изъяты и анализируются документы, регламентирующие техническое состояние автобуса. Ведется доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика», – говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю.

Городской автобус №59 врезался в бетонную стену здания на улице Новогайвинской в Перми вечером 17 августа. От сильного удара в автомобиле выбило стекла и погнулись сидения. Предварительной причиной произошедшего называют техническую неисправность транспортного средства.