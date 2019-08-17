Шойгу заявил о готовности России принять страны НАТО на АрМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия была бы рада видеть страны НАТО среди участников Армейских международных игр.
«Мы рады будем видеть на наших Играх любую из стран НАТО и рады будем посмотреть на их технику и на что они способны, лучше понять друг друга вот здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-нибудь другая возможность. Не хотелось бы такой возможности, поэтому когда мы задумывали все это (Игры - прим. ред.) в международном формате, мы приглашали всех, и многие страны даже дали свое согласие. Я могу сказать, что у нас в какой-то момент возникла такая проблема - сделать два дивизиона, потому что у многих стран колесные танки. Скажем, в Италии. Они дали добро, они должны были приехать. По разным каналам посылают сигналы: "Мы придем, мы обязательно будем, мы хотим участвовать". Многие транслируют (Игры - прм. ред.) по своим каналам, показывают, рассказывают», - заявил глава оборонного ведомства в интервью телеканалу «Россия».
Сегодня заключительный день юбилейных, Пятых Армейских международных игр. В рамках АрМИ-2019 был проведен 31 конкурс: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Военное ралли», «Конный марафон», «Полярная звезда» и «Аварийный район». Еще один конкурс Игр - «Саянский марш» - состоялся в феврале. Это первое и пока единственное состязание в зимней программе АрМИ.
Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.