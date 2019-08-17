Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире АрМИ-2019 ТЕГИ

Шойгу заявил о готовности России принять страны НАТО на АрМИ

Кирилл Кунецкий
20:24 17.08.2019
В этом году в Играх приняла участие страна-участница альянса Греция.
Шойгу заявил о готовности России принять страны НАТО на АрМИ
© Фото: ТРК Звезда

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия была бы рада видеть страны НАТО среди участников Армейских международных игр.

«Мы рады будем видеть на наших Играх любую из стран НАТО и рады будем посмотреть на их технику и на что они способны, лучше понять друг друга вот здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-нибудь другая возможность. Не хотелось бы такой возможности, поэтому когда мы задумывали все это (Игры - прим. ред.) в международном формате, мы приглашали всех, и многие страны даже дали свое согласие. Я могу сказать, что у нас в какой-то момент возникла такая проблема - сделать два дивизиона, потому что у многих стран колесные танки. Скажем, в Италии. Они дали добро, они должны были приехать. По разным каналам посылают сигналы: "Мы придем, мы обязательно будем, мы хотим участвовать". Многие транслируют (Игры - прм. ред.) по своим каналам, показывают, рассказывают», - заявил глава оборонного ведомства в интервью телеканалу «Россия».

Сегодня заключительный день юбилейных, Пятых Армейских международных игр. В рамках АрМИ-2019 был проведен 31 конкурс: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Военное ралли», «Конный марафон», «Полярная звезда» и «Аварийный район». Еще один конкурс Игр - «Саянский марш» - состоялся в феврале. Это первое и пока единственное состязание в зимней программе АрМИ.

Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.08.2019, 12:58
В посольстве РФ в Камеруне рассказали о ходе переговоров по освобождению захваченных моряков
Дата17.08.2019, 20:30
Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ
Дата15.08.2019, 01:16
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.08.2019, 15:39
Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
20:56 В стране и мире
Триумфаторам «Танкового биатлона» вручили награды и памятные знаки
20:54 Прямая трансляция
Церемония закрытия юбилейных Пятых Армейских международных игр. Прямая трансляция
20:40 Армия
Министр обороны Армении назвал АрМИ лучшим форматом военного сотрудничества
20:30 Армия
Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ
20:25 Армия
Видео
«Его зовут Арми»: Шевцовой подарили щенка бельгийской овчарки в честь завершения АрМИ-2019
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:24 В стране и мире
Шойгу заявил о готовности России принять страны НАТО на АрМИ
20:12 Армия
Видео
«Чтобы на планете сохранился мир»: замминистра обороны РФ Картаполов подвел итоги АрМИ-2019
19:34 В стране и мире
Минздрав разработал новые меры для борьбы с курильщиками
19:05 В стране и мире
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32
18:53 В стране и мире
Жан-Клода Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Синоптики пообещали москвичам аномальную жару
Видео
Вплавь до дома: сильный ливень затопил дороги в Сочи
«Думала, прыщ»: заболевшая раком женщина рассказала о первом симптоме недуга
Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой
Ученые выявили ночной «предвестник» рака
Раскольников XXI века: нетрезвый москвич ворвался в банк с топором и потребовал погасить кредит
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.