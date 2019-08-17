В Сочи реки оказались на грани выхода из берегов из-за сильных ливней

Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок из-за сильных ливней. Спасателям также приходится откачивать воду с затопленных городских улиц.

На откачке с низменных участков улиц Азовской, Несербской и участка автодороги в селе Веселом работают три единицы техники МЧС России по Краснодарскому краю.

«Наблюдается подъем уровней рек в Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет», - отмечается в сообщении спасательного ведомства.

На Сочи и Адлерский район 17 августа обрушились сильные дожди и ветра, действует штормовое предупреждение. В городе свернуты все палаточные лагеря вблизи рек, спасатели готовы к эвакуации жителей. Наибольшую опасность в сложившейся ситуации представляют горные реки и ручьи, которые могут провоцировать сход селей. Один из потоков ранее уже сошел на Новороссийское шоссе и заблокировал рейсовый автобус.