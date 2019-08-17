Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32

Число пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с бетонным забором в Перми возросло до 32 человек. Таким образом, по сравнению с предыдущими данными число увеличилось на 12 пострадавших.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. После столкновения автобуса с препятствием от передней части транспортного средства ничего не осталось. От удара в нем выбило стекла и погнуло сиденья в салоне. Об увеличившемся количестве пострадавших сообщает Министерство здравоохранения Пермского края.

В результате ДТП погиб один человек, а причиной случившегося предварительно названа техническая неисправность. На месте ДТП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.