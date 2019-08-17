Минздрав разработал новые меры для борьбы с курильщиками

Министерство здравоохранения России предложило работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих сотрудников. В частности, заработную плату работников рекомендуется рассчитывать в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени.

В опубликованной ведомством программе «Укрепление здоровья работающих» отмечается, что курение наносит значимый экономический ущерб обществу. Так, согласно расчетам экспертов, компания с 15 курящими сотрудниками, которые выходят на перекур четыре раза в день по пять минут, тратит впустую почти 150 тысяч в месяц при средней зарплате в 30 тысяч рублей. Кроме того, производительность труда таких работников может снижаться из-за болезней, связанных с курением, временной нетрудоспособности и инвалидности.

В связи с этим предприятиям предлагают определить поощрительные финансовые меры для сотрудников, отказывающихся от курения, а также установить штрафные санкции для курящих. Подчеркивается, что в таких странах как США, Великобритания, Канада, Германия и Албания курение может негативно сказываться на зарплате в диапазоне от 2% до 23%.

Для отказа сотрудников от вредной привычки работодателям также рекомендуется запрещать курение на территории предприятий, а вне ее оборудовать места для курения без комфортных условий (например, без скамеек и беседок). Вместо перекуров работникам можно предложить перекусить фруктами или заняться физической активностью, считают в Минздраве.