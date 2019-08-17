Жан-Клода Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции
Главе комиссии срочно понадобилась операция по удалению желчного пузыря.
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Председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось вынужденно прервать свой отпуск, который он проводил в Австрии, из-за проблем со здоровьем.
Главе комиссии срочно понадобилась операция по удалению желчного пузыря. Как сообщают в пресс-службе Еврокомиссии, для медицинского вмешательства Юнкера доставили обратно в Люксембург.
Ранее Жан-Клод Юнкер заявлял о необходимости сотрудничества с Россией. Председатель Еврокомиссии отметил, что РФ нельзя принимать враждебно, и подчеркнул, что без нее нет архитектуры безопасности.