На раскопках античного города в Крыму нашли загадочный саркофаг

Уникальный саркофаг обнаружили археологи на раскопках греческого города Мирмекий в Крыму. Захоронение было не потревожено, однако внутри оказалось пустым.

Уникальность саркофага, по словам археологов, заключается в том, что могила не выложена из плит, как часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Датируется захоронение второй половиной VI века до нашей эры.

«Нами обнаружено загадочное погребение <…>. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», - цитирует РИА Новости начальника Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александра Бутягина.

Небольшие размеры захоронения, уточнил он, указывают на то, что оно предназначалось для младенца. При этом внутри археологи не обнаружили никаких останков, хотя могильная плита и не была потревожена.

«Возможно, сюда был высыпан прах умершего после кремации, или пустое захоронение было сделано в память о человеке, умершем на чужбине», - предположил Бутягин.

Ранее в некрополе Кыз-Аул на Крымском полуострове нашли хорошо сохранившийся фрагмент надгробной плиты с барельефом всадника в доспехах. Находка подтвердила предположение ученых о том, что на этом месте жили воины, охранявшие вход в Боспорское царство.