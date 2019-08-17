Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом в Перми

В Перми пассажирский автобус врезался в бетонный забор. Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города.

На кадрах с места происшествия видно, что от передней части автобуса после столкновения с бетоном ничего не осталось. В автобусе от удара выбило стекла и погнуло сиденья в салоне. Корпус автобуса, не считая ударившейся в забор части, не пострадал.

Кадры с места происшествия опубликованы в профиле bolt.info в Instagram. Там же в подписи к ролику говорится, что в результате ДТП пострадали 20 человек и один человек погиб. По предварительной версии, причиной случившегося стала техническая неисправность.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил «Звезде», что на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.