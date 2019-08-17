В Турции обнаружили захоронение легендарной внучки царицы Тамар

В Турции археологи обнаружили могилу, которая могла быть захоронением легендарной внучки царицы Тамар Гурджи-Хатун. Ученые сделали уникальную находку на северо-востоке страны, в районе Пасинлер города Эрзурум.

В процессе проведения раскопок было найдено несколько захоронений с саркофагами. Основываясь на имеющихся данных, археологи сделали вывод, что найденные останки могут принадлежать султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II и его матери, царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун. Об этом говорится в официальном заявлении посольства Грузии в Турции.

Гурджи-Хатун - грузинская царевна Тамара, дочь царицы Русудан и внучка царицы Тамар. Царевна обладала могущественным влиянием при султанском дворе, а ее прозвище можно перевести как «грузинская госпожа».