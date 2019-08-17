ЛНР: украинские силовики ради наживы сбивают беспилотники ОБСЕ

Украинские военнослужащие устроили охоту на летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в надежде получить вознаграждение. Об этом заявил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Тринадцатого августа командующий так называемой оперативно-тактической группировкой ВСУ "Север" [генерал-майор Олег] Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат», - пояснил он.

По его словам, украинские силовики «стреляют во все, что пролетает над их территорией». Филипоненко отметил, что военные сбили дрон СММ 14 августа и пытались сбить другой летательный аппарат на следующий день.

«Своими варварскими действиями боевики вооруженных формирований Украины показывают всему миру свое пренебрежение минскими договоренностями, а также полное неуважение к международным наблюдателям», - цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

В феврале 2015 года страны-участницы «нормандской четверки» - Россия, Украина, Франция и Германия - подписали в Минске комплекс мер по урегулированию ситуации в Донбассе. СММ ОБСЕ - это невооруженная гражданская миссия, которая непрерывно ведет мониторинг ситуации на Украине с марта 2014 года.