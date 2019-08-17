Автобус влетел в магазин в Перми
По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек.
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В Перми автобус влетел в бетонный забор. ЧП произошло на Новогойваинской улице в Орджоникидзевском районе города.
По словам очевидцев, в автобусе № 53 находились пассажиры. Местные жители видели, как из окон транспортного средства доставали детей.
Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. По неподтвержденной информации, пострадали 10 человек.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Причина аварии устанавливается.