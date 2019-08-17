Заслуженный летчик РФ прокомментировал данные расшифровки переговоров пилотов А321

Командиру А321 не имело смысла отказываться от взлета даже при полученной от диспетчера команды о помехах в виде птиц. Само предупреждение носило необязательный характер, и решение о взлете пилот должен был принимать самостоятельно, заявил «Звезде» заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев.

По данным СМИ, при расшифровке черных ящиков аварийно севшего под Москвой Airbus A321 выяснилось, что диспетчеры предупреждали пилотов воздушного судна о поднявшихся над летным полем птицах.

«Команда диспетчера о том, что есть на взлете помехи какие-то, носит уведомительный характер. Командир решает сам: взлетать или не взлетать. Дело в том, что в данной ситуации летчики чуть позже взлетели или чуть раньше - от этого ничего не зависело. Чайки в любое время взлетают, даже во время взлета могут подняться», - пояснил Толбоев.

Самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на брюхо в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа. Один из двигателей вышел из строя сразу после взлета из-за попадания в него чаек. При инциденте никто не погиб. Решением президента пилотам воздушного судна присвоены звания героев России.