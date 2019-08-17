Раскольников XXI века: нетрезвый москвич ворвался в банк с топором и потребовал погасить кредит

В Москве нетрезвый мужчина пришел в банк с топором, требуя закрыть его кредит. Об инциденте рассказали в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

Уточняется, что злоумышленник ворвался в финансовое учреждение, расположенное на улице Большая Тульская.

«Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что мужчина до момента прибытия сотрудников Росгвардии угрожал топором служащим. Злоумышленник был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.