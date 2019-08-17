Следователи опровергли информацию о случаях мародерства из салона А321

СМИ сообщили о случаях воровства из салона самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье. Лайнер до сих пор находится на кукурузном поле. Следователи выставили оцепление.

На одном из интернет-порталов появилась информация, что мародеры якобы сумели пробраться в салон самолета и украсть спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием.

Между тем в ГУ МВД по Московской области не подтвердили «Звезде» сообщения о случаях обворовывания самолета. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

«Информации о подобном не поступало. Сообщение СМИ не соответствует действительности», - пояснил источник в региональном МВД.

Сообщение о случаях мародерства опровергли и в Следственном комитете России.

«Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва-Симферополь", - говорится в официальном сообщении СК.

В СК уточнили, что проникновение на оцепленную вокруг самолета территорию посторонними лицами исключено. Сотрудники полиции тщательно охраняют лайнер.

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» летел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Сразу после взлета один из двигателей вышел из строя из-за попадания в него чаек. Пилоты посадили лайнер недалеко от аэропорта в кукурузном поле. Самолет сел на брюхо и буквально вспахал 400 метров сельхозугодий. Посадка совершалась без выпуска шасси. К счастью, обошлось без жертв.

Сегодня специалисты должны приступить к разбору воздушного судна, чтобы вывезти его с поля.