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Порошенко обвинили в выводе из страны 8 миллиардов долларов за время президентства

Роман Захаров
14:25 17.08.2019
По словам американского миллиардера Сэма Кислина, в США расследуются уголовные дела в отношении экс-президента Украины.
Порошенко обвинили в выводе из страны 8 миллиардов долларов за время президентства
© Фото: Kay Nietfeld, globallookpress

Петр Порошенко за время работы на посту президента Украины вывел из страны не меньше восьми миллиардов долларов. Такое заявление сделал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

По словам Кислина, ему известно, что бывший украинский лидер вывел только через одну государственную компанию от 700 до 800 миллионов долларов. Бизнесмен утверждает, что эти средства были выведены под видом рефинансирования на коммерческие банки, а после этого они уже попали в карманы различных людей.

«Все это делалось по распоряжению Порошенко», - приводит «Страна.ua» слова предпринимателя.

Кислин также утверждает, что уголовные дела против Порошенко были возбуждены и в США. В частности, по его словам, американские правоохранители расследуют кражу средств из кредитного транша, выделенного Украине Международным валютным фондом.  

Сэм Кислин - американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он эмигрировал в США в 1970-х годах. В Америке Кислин сначала занимался торговлей бытовой техникой. Позже его компания стала специализироваться на металлургии.

Бизнесмену запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, разработанной в 2016 году, по его словам, лично Порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже 50 долларов за тонну, а зарабатывать на нем по 100 долларов за тонну.

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