Застрявшие в турецкой Анталье российские туристы вылетели в Петербург

Представители аэропорта города Антальи рассказали, что 400 российских туристов, застрявших в аэропорту на 16 часов, вылетели в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалась, что с 06:00 в зале аэропорта своего вылета ожидали 400 граждан России. Российская дипмиссия в Турции вела переговоры с авиакомпанией Nordwind, чей рейс был задержан на 16 часов. По каким причинам произошла задержка рейса, пока не сообщается. Но в ближайшее время все отдыхающие окажутся дома, пишет РИА Новости.

Ранее несколько групп туристов из России не могли вылететь из Болгарии. Причиной тому стали проблемы с самолетами, которые возникли у авиакомпании Bulgaria Air. Как рассказал почетный консул России в Бургасе Тонко Фотева, из-за образовавшихся неполадок, авиакомпания была вынуждена изменить расписание рейсов. В ожидании вылета, все пассажиры были обеспечены водой и питанием, а часть из них размещена в гостиницах Варны и Бургаса.