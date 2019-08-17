Огороды и дороги под водой: тайфун из Китая затопил Дальний Восток

Тайфун «Лекима», пришедший на Дальний Восток из Китая, может привести к формированию четвертого гребня паводка на Амуре. В Хабаровске под водой уже скрылись улицы и дороги. Ливневки не справляются с нагрузкой.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Власти готовят к запуску новую насосную станцию, чтобы откачать воду из микрорайона.

Уровень реки Амур поднялся до шести метров. На Большом Уссурийском острове вода дошла до окон дач. Людей эвакуировали спасатели. Вода поднялась и в поселках, расположенных далеко от Амура. Подойти или подъехать на автомобиле с низкой посадкой к некоторым дворам невозможно.

«Все огороды. Картошка, помидоры - все поплыло. У некоторых уголь на зиму был», - рассказывает местный житель Артем Иванов.

В реках Приморья стремительно растет уровень воды, в некоторых он уже превышает пять метров. Размыты участки дорог местного значения.

Власти вводят на подведомственных им территориях режим ЧС. В зоне подтопления оказались тысячи людей. Точное число пока назвать невозможно, оно постоянно растет.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня из берегов с большой долей вероятности могут выйти еще девять рек в шести районах края. Для оказания помощи нуждающимся МЧС заранее подготовило транспорт, определены места для развертывания пунктов временного размещения.