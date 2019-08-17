Специалисты начинают демонтаж аварийно севшего в Подмосковье А321

Специалисты планируют сегодня, 17 августа, начать демонтаж аварийно севшего в Подмосковье аэробуса А321. В первую очередь снимут двигатели, а затем разберут салон. После этого из баков лайнера откачают топливо. Его во время взлета в баках лайнера было 16 тонн.

Специалисты Международного авиационного комитета сейчас работают над расшифровкой черных ящиков.

Экипаж лайнера по-прежнему в центре всеобщего внимания. Футбольные клубы «Урал» и «Спартак» предоставили летчикам бессрочные абонементы на все домашние матчи. Пилотов также пригласили на Байконур, наблюдать за космическим запуском.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.