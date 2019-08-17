Нестареющая мощь: Шварценеггер показал силовые упражнения на тренажере
На ролике актер делает несколько силовых заходов, сопровождая тренировку гримасами.
© Видео: schwarzenegger, Instagram © Фото: schwarzenegger, Instagram
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал мастер-класс всем спортсменам: в свои 72 года предприниматель продемонстрировал занятия на тренажере.
При этом Шварценеггер отметил в подписи к видео, что кадры были сняты через три дня после того, как неизвестный подбежал к актеру сзади и ударил в спину, свалив с ног. Тогда злоумышленнику убежать не удалось, поскольку охрана вовремя поймала обидчика.
«Проверяю свою спину спустя три дня после того, как тот парень толкнул меня», - написал Шварценеггер в своем Instagram.
На ролике актер делает несколько силовых заходов, сопровождая тренировку гримасами.