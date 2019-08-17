В посольстве РФ в Камеруне рассказали о ходе переговоров по освобождению захваченных моряков

В российском посольстве подтвердили информацию о захвате судна с тремя гражданами РФ возле берегов Камеруна. По сообщениям дипломатов, они тесно взаимодействуют с местными властями с целью скорейшего освобождения россиян.

«Мы подтверждаем информацию, что было захвачено судно с тремя российскими гражданами на борту. Российское посольство находится в тесном взаимодействии с камерунскими властями, с центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе, с судовладельческой компанией с той целью, чтобы наши моряки были найдены и как можно быстрее освобождены», - заявил в беседе со «Звездой» временный поверенный в делах России в Камеруне Александр Фомин.

Напомним, 15 августа у порта Дуала, возле берегов Камеруна, было захвачено грузовое судно, принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Из 12 членов экипажа восемь оказались в заложниках, в том числе трое граждан РФ.

На данный момент власти Камеруна ведут переговоры с захватчиками, чтобы наладить с ними связь и понять, какие цели они преследуют.