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В Сочи мощный сель заблокировал пассажирский автобус: кадры из салона

Роман Захаров
12:25 17.08.2019
На место происшествия выехала группа спасателей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Рейсовый автобус оказался заблокирован из-за селя, который накрыл Новороссийское шоссе в Сочи в районе Красного штурма. Пассажиры транспортного средства сняли на видео буйство стихии.

На кадрах видно, что автобус стоит в мощном потоке грязной воды. Двигаться по трассе невозможно, так как сель полностью скрыл под собой асфальтовое покрытие.

В региональном МЧС в курсе произошедшего. На место ЧП направлены спасатели.

Шторм в Сочи бушует уже вторые сутки. Сильный ветер успел повалить несколько деревьев, одно из которых упало на 70-летнюю женщину. Сейчас она находится в больнице.

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