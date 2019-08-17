В Сочи мощный сель заблокировал пассажирский автобус: кадры из салона

Рейсовый автобус оказался заблокирован из-за селя, который накрыл Новороссийское шоссе в Сочи в районе Красного штурма. Пассажиры транспортного средства сняли на видео буйство стихии.

На кадрах видно, что автобус стоит в мощном потоке грязной воды. Двигаться по трассе невозможно, так как сель полностью скрыл под собой асфальтовое покрытие.

В региональном МЧС в курсе произошедшего. На место ЧП направлены спасатели.

Шторм в Сочи бушует уже вторые сутки. Сильный ветер успел повалить несколько деревьев, одно из которых упало на 70-летнюю женщину. Сейчас она находится в больнице.