Синоптики пообещали москвичам аномальную жару

В столичный регион вернется лето уже на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров в Москве могут подняться уже к среде, 21 августа, до +25... +30 °С. Как отметил эксперт, это на 9-10 градусов выше месячной нормы.

«На следующей неделе ожидается ренессанс лета. Лето вернется красным кумачом. Благодаря скандинавскому антициклону в понедельник погода улучшится - много солнца, никаких осадков. Под утро не прохладнее +10... +15 °С, днем +21... +26 °С. Во вторник потепление усилится в условиях малооблачной погоды: ночью +11... +16 °С, днем +23... +28 °С. А в среду выйдем на пик, когда ночью будет не прохладнее +13... +18 °С. Днем воздух прогреется в столице до +27... +29 °С, а в Подмосковье до +25... +30 °С комфортнейшего тепла. Это как минимум на 9-10 градусов выше норм в августе, то есть аномальное тепло», - рассказал Тищковец «Звезде»

Но перед солнечной неделей столицу и область ждет ненастная погода. В ближайшие сутки через регион проляжет маршрут черноморского циклона, который принесет с собой осадки.

Сегодня во второй половине дня и в ночь на воскресенье ожидается выпадение до 25-30 миллиметров осадков, это более трети месячной нормы. В воскресенье вечером осадки должны будут прекратиться полностью.