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Вплавь до дома: сильный ливень затопил дороги в Сочи

Лина Давыдова
11:19 17.08.2019
В городе до 19 августа действует экстренное предупреждение.
© Видео: sochigrad, chp_sochi, Instagram © Фото: sochigrad, Instagram

На Сочи обрушился сильнейший ливень. В городе затоплены улицы и дороги. Однако синоптики опасаются ухудшения ситуации: над Черным морем может сформироваться смерч.

Самая большая опасность скрывается за горными реками и ручьями. При усилившихся дождях они могут выйти из берегов и спровоцировать сход селей со склонов.

Региональные МЧС призывают местных жителей и туристов соблюдать элементарные меры безопасности. Жителям запрещено купаться в море в шторм и рекомендовано избегать высоких деревьев, мачт и линий электропередачи. Туристов также попросили воздержаться от походов в горы в эти дни.

По требованию мэра города свернуты все палаточные лагеря вблизи рек. Экстренные службы готовы к эвакуации жителей при необходимости.

По данным синоптиков, основной удар стихии придется на Лазаревский район, где расположено множество небольших курортных поселков.

Шторм в Сочи бушует уже вторые сутки. Сильный ветер успел повалить несколько деревьев, одно из которых упало на 70-летнюю женщину. Сейчас она находится в больнице.

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