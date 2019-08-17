В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

В Нерюнгринском районе Якутии девушка сорвалась с 50-метровой скалы. По счастливой случайности она осталась жива и отделалась, согласно предварительным данным, переломом руки.

Как рассказали в региональной службе спасения, операция по подъему пострадавшей осложнялась риском возникновения камнепада.

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«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, девушка была в сознании, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки и со всеми предосторожностями подняли наверх», - сообщил руководитель поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа подробности спасательной операции.

Сейчас известно, что девушка упала со скалы в ночь с пятницы на субботу в районе поселка Чульман. В экстренные службы о происшествии сообщил молодой человек, который в тот момент был с ней. Операция по спасению пострадавшей длилась два часа.