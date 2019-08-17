В Керченской крепости обнаружили 1700 авиабомб
Обнаруженные боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.
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В Крыму в Керченской крепости сотрудники МЧС обнаружили 1700 осколочных авиационных бомб и одну фугасную авиабомбу времен ВОВ.
«Опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма каждая в количестве 1700 штук и одна фугасная авиабомба весом 100 килограммов», - информирует МЧС.
Работы по разминированию проводили специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Обнаруженные боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.
Ранее спасатели уничтожили две авиационные фугасные бомбы времен ВОВ, найденные дайверами в Черном море в Бахчисарайском районе. Позже МЧС опубликовало видео ликвидации снарядов.