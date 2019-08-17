СМИ опубликовали переговоры пилотов А321 с диспетчером

Информационный портал Baza опубликовал расшифровку переговоров экипажа Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с диспетчерами в момент совершения экстренной посадки.

Судя по диалогу, пилоты подали аварийный сигнал и доложили об отказе двигателя почти сразу после взлета. Они также получили предупреждения от диспетчеров о перелетных птицах:

06:12:28 - 06:12:51

Пилот: СЖР 178. К взлету готов.

Диспетчер: ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.

...

06:14:55 - 06:15:09

Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.

Диспетчер: Разрешил обратным заход.

Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.

Пилоты приняли решение не разворачивать самолет в аэропорт. Как рассказал командир воздушного судна Дамир Юсупов, когда экипаж понял, что второй двигатель тоже начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать лайнер в самом ближайшем подходящем месте. К счастью, на их пути было кукурузное поле.

06:15:49 - 06:15:57

Диспетчер: СЖР 178 Гордому.

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

....

06:16:52 - 06:16:57

Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?

Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?

Диспетчер: Еще раз. Повторите.

Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?

Диспетчер: Нет, не сработал.

06:18:11 - 06:18:22

Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.

Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.

06:19:18 - 06:19:45

Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.

Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.

...

Переговоры диспетчера с наземными службами:

04:13:40

Диспетчер: 03, Гордому.

03: Ответил.

Д: Проедем, осмотрим полосу.

03: Понял, выезжаю.

Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» на наличие птиц. Хотя вряд ли, но все-таки.

03: Выезжаю.

06:46:28

05: Гордый 05-му.

Д: Ответил Гордый.

05: Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?

Д: Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.

...

05: Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?

Д: Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.

05: Аварийно-спасательная служба вся туда уже уехала.

Д: Ну все остальные стоят ждут на месте тогда.

05: Принял. Стоят на месте.

Самолет А321 летел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Сразу после взлета в один из двигателей угодили чайки. Пилоты удачно посадили лайнер на ближайшее к аэропорту кукурузное поле. Самолет сел на брюхо и буквально вспахал 400 метров сельхозугодий. Посадка совершалась без выпуска шасси. К счастью, обошлось без жертв.

Президент Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.