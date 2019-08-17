СМИ опубликовали переговоры пилотов А321 с диспетчером
Информационный портал Baza опубликовал расшифровку переговоров экипажа Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с диспетчерами в момент совершения экстренной посадки.
Судя по диалогу, пилоты подали аварийный сигнал и доложили об отказе двигателя почти сразу после взлета. Они также получили предупреждения от диспетчеров о перелетных птицах:
06:12:28 - 06:12:51
Пилот: СЖР 178. К взлету готов.
Диспетчер: ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.
...
06:14:55 - 06:15:09
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.
Пилоты приняли решение не разворачивать самолет в аэропорт. Как рассказал командир воздушного судна Дамир Юсупов, когда экипаж понял, что второй двигатель тоже начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать лайнер в самом ближайшем подходящем месте. К счастью, на их пути было кукурузное поле.
06:15:49 - 06:15:57
Диспетчер: СЖР 178 Гордому.
Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.
Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?
Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.
....
06:16:52 - 06:16:57
Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?
Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?
Диспетчер: Еще раз. Повторите.
Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?
Диспетчер: Нет, не сработал.
06:18:11 - 06:18:22
Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.
Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.
06:19:18 - 06:19:45
Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.
Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.
Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.
Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.
...
Переговоры диспетчера с наземными службами:
04:13:40
Диспетчер: 03, Гордому.
03: Ответил.
Д: Проедем, осмотрим полосу.
03: Понял, выезжаю.
Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» на наличие птиц. Хотя вряд ли, но все-таки.
03: Выезжаю.
06:46:28
05: Гордый 05-му.
Д: Ответил Гордый.
05: Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?
Д: Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.
...
05: Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?
Д: Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.
05: Аварийно-спасательная служба вся туда уже уехала.
Д: Ну все остальные стоят ждут на месте тогда.
05: Принял. Стоят на месте.
Самолет А321 летел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Сразу после взлета в один из двигателей угодили чайки. Пилоты удачно посадили лайнер на ближайшее к аэропорту кукурузное поле. Самолет сел на брюхо и буквально вспахал 400 метров сельхозугодий. Посадка совершалась без выпуска шасси. К счастью, обошлось без жертв.
Президент Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.