Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ опубликовали переговоры пилотов А321 с диспетчером

Лина Давыдова
10:29 17.08.2019
Судя по переговорам, пилоты подали сигнал об аварийной ситуации почти сразу после взлета.
СМИ опубликовали переговоры пилотов А321 с диспетчером
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Информационный портал Baza опубликовал расшифровку переговоров экипажа Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с диспетчерами в момент совершения экстренной посадки.

Судя по диалогу, пилоты подали аварийный сигнал и доложили об отказе двигателя почти сразу после взлета. Они также получили предупреждения от диспетчеров о перелетных птицах:

06:12:28 - 06:12:51

Пилот: СЖР 178. К взлету готов.

Диспетчер: ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.

...

06:14:55 - 06:15:09

Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.

Диспетчер: Разрешил обратным заход.

Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.

Пилоты приняли решение не разворачивать самолет в аэропорт. Как рассказал командир воздушного судна Дамир Юсупов, когда экипаж понял, что второй двигатель тоже начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать лайнер в самом ближайшем подходящем месте. К счастью, на их пути было кукурузное поле.

06:15:49 - 06:15:57

Диспетчер: СЖР 178 Гордому.

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

....

06:16:52 - 06:16:57

Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?

Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?

Диспетчер: Еще раз. Повторите.

Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?

Диспетчер: Нет, не сработал.

06:18:11 - 06:18:22

Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.

Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.

06:19:18 - 06:19:45

Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.

Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.

...

Переговоры диспетчера с наземными службами:

04:13:40

Диспетчер: 03, Гордому.

03: Ответил.

Д: Проедем, осмотрим полосу.

03: Понял, выезжаю.

Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» на наличие птиц. Хотя вряд ли, но все-таки.

03: Выезжаю.

06:46:28

05: Гордый 05-му.

Д: Ответил Гордый.

05: Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?

Д: Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.

...

05: Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?

Д: Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.

05: Аварийно-спасательная служба вся туда уже уехала.

Д: Ну все остальные стоят ждут на месте тогда.

05: Принял. Стоят на месте.

Самолет А321 летел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Сразу после взлета в один из двигателей угодили чайки. Пилоты удачно посадили лайнер на ближайшее к аэропорту кукурузное поле. Самолет сел на брюхо и буквально вспахал 400 метров сельхозугодий. Посадка совершалась без выпуска шасси. К счастью, обошлось без жертв.

Президент Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.08.2019, 08:14
В Испании раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу над Балтикой
Дата17.08.2019, 09:14
Россия установила новый рекорд в конкурсе «Эльбрусское кольцо»
Дата15.08.2019, 01:16
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.08.2019, 15:39
Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:55 В стране и мире
В Керченской крепости обнаружили 1700 авиабомб
10:29 В стране и мире
СМИ опубликовали переговоры пилотов А321 с диспетчером
10:21 В стране и мире
Видео
Судмедэксперты раскрыли обстоятельства гибели миллиардера Эпштейна
09:21 В стране и мире
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
08:44 В стране и мире
В горах Сочи обнаружили неизвестное ранее озеро
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Думала, прыщ»: заболевшая раком женщина рассказала о первом симптоме недуга
Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой
Ученые выявили ночной «предвестник» рака
Раскольников XXI века: нетрезвый москвич ворвался в банк с топором и потребовал погасить кредит
Видео
Нестареющая мощь: Шварценеггер показал силовые упражнения на тренажере
Видео
Яростная схватка двух питонов за самку на чердаке попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.