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Командир А321 забрал на память початок с кукурузного поля

Лина Давыдова
10:07 17.08.2019
За спасение людей президент России Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.
Командир А321 забрал на память початок с кукурузного поля
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

Командир самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, взял с места приземления сувенир на память. Дамир Юсупов привез домой в Екатеринбург большой початок кукурузы. Об этом рассказала жена героя Наталья.

Самолет А321, летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в поле из-за попадания в двигатель чаек, пишет сайт «Комсомольской правды». Пилоты удачно посадили машину на брюхо, не выпуская шасси. Всех 226 пассажиров эвакуировали при помощи надувного трапа. Обошлось без жертв.

За спасение людей президент России Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. А остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

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