Судмедэксперты раскрыли обстоятельства гибели миллиардера Эпштейна

Миллиардер Джеффри Эпштейн действительно покончил с собой. К таким выводам пришли судмедэксперты, проводившие вскрытие.

Экспертиза должна была опровергнуть или подтвердить версию об умышленном убийстве. Она возникла сразу после того, как финансиста неделю назад обнаружили повешенным в тюремной камере. Как писала американская пресса, многие влиятельные люди из окружения Эпштейна были заинтересованы в том, чтобы он замолчал навсегда.

Бизнесмена арестовали в начале июля. Ему предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации подростков. По версии следствия, Эпштейн регулярно устраивал у себя в имении вечеринки для политической и экономической элиты США. Гостей развлекали несовершеннолетние.

Стоит отметить, что сам миллиардер все обвинения в свой адрес отрицал.